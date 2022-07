Donna trovata morta in casa: uccisa a sprangate

È stata trovata morta nella sua casa una donna di 74 anni a Malnate, in provincia di Varese e al confine con l'Olgiatese. La signora sarebbe stata uccisa a sprangate e a rinvenire il corpo senza vita è stato il figlio che intorno all'ora di cena ieri 22 luglio era andato a trovarla. Sull'atroce vicenda stanno indagando i carabinieri di Varese. Per ora sono trapelate solo le primissime informazioni. Carmela Fabozzi, questo il nome della vittima, era in pensione ma per anni aveva lavorato in Svizzera. Si è escluso il malore perchè le lesioni riportate non possono essere compatibili anche qualora, dopo essersi sentita male, fosse caduta. La donna presenta segni di aggressione con un arma che potrebbe essere una spranga con cui sarebbe stata colpita ripetutamente. Non ci sono segni evidenti di scasso e l'ipotesi che si sta seguendo ora è quella di omicidio. La casa appariva in ordine. Sarà l’autopsia a stabilire l’accaduto. In aggiornamento.