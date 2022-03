Si frattura una caviglia: escursionista soccorsa sul sentiero per il Bollettone

Una donna di 46 anni di Milano è caduta durante un'escursione lungo il sentiero che conduce al Monte Bollettone nel primo pomeriggio del 19 marzo 2022. L'escursionista non riusciva più a camminare a causa di una probabile frattura alla caviglia. Sono quindi intervenuti i soccorritori della Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino e del Centro operativo del Bione. L'allarme è giunto intorno alle 12.30. Le squadre hanno utilizzato anche il quad per velocizzare le operazioni. La donna è stata portata all’ambulanza di Lario Soccorso e poi in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 14.30.