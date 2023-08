Domaso, pescatore bloccato nel greto di un torrente durante il temporale

Ieri 26 agosto a Domaso in zona via Mulini sono intervenuti i vigili del fuoco per un pescatore bloccato sul letto di un torrente, causa ingrossamento repentino delle acque per il temporale. L'uomo è rimasto bloccato tra la sua posizione e il ponte più vicino a circa 200 metri dalla statale Regina. Allertati pompieri, elisoccorso decollato da Como Villa Guardia e i il 118.

Il pescatore, incolume, è stato recuperato alle 19.30 circa dai vigili del fuoco specialisti nel soccorso fluviale in collaborazione con i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo e Menaggio.