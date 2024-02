Derubato in centro mentre beve il caffè

Neanche lui sa spiegarsi quando e come sia stato derubato. Il tempo di bere un caffè in un bar vicino all'hotel di lusso in cui alloggia per poi accorgersi che gli hanno rubato un borsello con dentro soldi. Un furto con destrezza su cui indaga la polizia di Stato della questura di Como, allertata dall'uomo derubato. La vittima è un turista finlandese che stava soggiornando all'Hotel Barchetta Excelsior. Tornato in albergo ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Nel borsello aveva circa 500 euro e i documenti. Secondo le prime informazioni apprese sul posto sembrerebbe che gli autori del furto siano due uomini. Forse le immagini di qualche telecamera potranno aiutare i poliziotti a identificare i ladri.