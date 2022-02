Tetti scoperchiati e piante pericolanti: nel Comasco 30 interventi dei vigili del fuoco

Il forte vento che ha iniziato a sferzare il territorio comasco nella mattina del 7 febbraio 2022 ha causato non pochi danni in diverse zone della provincia e ha costretto i vigili del fuoco di Como a numerosi interventi. Circa 30 gli interventi effettuati dai vari distaccamenti provinciali dei pompieri. Del resto le raffiche che hanno sferzato il territorio hanno spesso superato i 60/70 chilometri all'ora con punte che hanno toccato i 95 k/h a Brunate (raffica rilevata dalla centralina meteo di San Maurizio):

A Novedrate il tetto di un condominio di via Cesare Cantù è stato letteralmente scoperchiato. Non si sono registrati feriti ma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza dell'edificio. Questo è solo uno dei danni più eclatanti provocati dal vento, ma sono numerosi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per la messain sicurezza di tetti (come nella scuola materna di via Zezio a Como intorno alle 12) e piante pericolanti o abbattute.