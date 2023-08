Dramma a Cucciago, donna travolta dal treno: trovata senza vita sui binari

Questa mattina 30 agosto 2023 intorno alle 5, i vigili del fuoco insieme al personale Polfer e ai soccorsi del 118 sono intervenuti a Cucciago per recuperare il corpo senza vita di una donna, classe 1956, sui binari del treno. Al momento non sono note le dinamiche del terribile incidente e non si esclude possa essersi trattato di un gesto estremo. Traffico parzialmente interrotto in attesa della conclusione rilievi da parte della Polfer.

Dove chiedere aiuto