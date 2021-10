Crolla l'intonaco da un palazzo: chiusa via del centro storico di Como

Vigili del fuoco in via Natta

A causa forse del forte vento che ha soffiato sul territorio comasco nella giornata del 6 ottobre 2021, in via Natta a Como si è verificto il distacco di una grossa porzione di intonaco da un palazzo. Non si sono registrati feriti. La via è stata chiusa finché i vigili del fuoco non hanno verificato le condizioni di sicurezza. Sul posto anche la polizia locale che ha delimitato il transito alla strada.