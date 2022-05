Corpo senza vita di una donna trovato nel lago di Como

Un'altra tragedia, dopo quella del ragazzo di soli 17 anni che ieri 27 maggio, dopo in tuffo da viale Geno, è morto. Sempre sul lago di Como, questa mattina sabato 28 maggio a Malgrate ( nel lecchese), come riportano i colleghi di LeccoToday, poco dopo le 8.20 il corpo di una donna è stato rinvenuto nel lago a poca distanza dal Credito Bergamasco: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha portato Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza a mobilitare i volontari della Croce San Nicolò, i vigili del fuoco con la pilotina e l'automedica: purtroppo il loro intervento è stato inutile ai fini del salvataggio. Intervenuti anche i carabinieri.

Aggiornamenti in questo articolo quando disponibili.