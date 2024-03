Cade un pezzo di cornicione: vigili del fuoco in azione in Como centro

I vigili del fuoco di Como sono dovuti intervenire nella mattina del 27 marzo 2024 in via Grassi, la strada che si trova immediatamente dietro piazza Volta. Un pezzo di cornicione si è staccato da un palazzo ed è caduto sul marciapiede davanti ai negozi. Nessuno è rimasto ferito, ma si è reso necessario subito un intervento di messa in sicurezza e di ispezione dell'edificio per scongiurare che ci fossero ulteriori parti ammalorate in procinto di staccarsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.