Prima di Natale aumentano furti e spaccio di droga. Controlli mirati nel Comasco: due arresti

Con l'avvicinarsi del Natale è possibile che aumentino determinati tipi di reati, come i furti. Per questo la compagnia dei carabinieri di Cantù ha aumentato i controlli, impegnando un gran numero di militari, sia in divisa che in borghese, e concentrandosi in zone vicine ai centri commerciali ma anche nella repressione e prevenzione dello spaccio di sostanze. Ogni giorno in questi controlli rinforzati sono attivi 80 militari, 35 pattuglie con posti di blocco mirati nelle aree più sensibili. Di media si controllano 150 persone e 80 veicoli in un giorno per prevenire i furti nei centri commerciali, nelle case e lo spaccio nelle zone boschive vicino ai paesi, i così detti boschi della droga. In questo contesto, i carabinieri di Lomazzo, hanno arrestato in flagranza di reato per ricettazione in concorso, due stranieri pregiudicati, irregolari sul territorio nazionale, autori di numerosi furti, recuperando una notevole quantità di refurtiva, parte della quale già restituita ai legittimi proprietari.

Il NOR, al termine di un’approfondita attività investigativa, condotta partendo dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, con l’impiego di programmi informatici che consentono l’identificazione dei volti dall’esame delle fotografie, hanno identificato e denunciato in stato di

libertà per furto aggravato in concorso, quattro stranieri con precedenti di polizia, in Italia senza fissa dimora, autori di numerosi furti avvenuti in provincia di Como.

Le attività straordinarie di controllo del territorio, preventive e investigative andranno avanti per tutto il periodo festivo, con l’impiego di personale in divisa e in borghese.