Passeggiata in viale Geno con 99 grammi di hashish negli slip e coltello: arrestato 17enne

È stato fermato a Como in viale Geno lo scorso 6 dicembre, nei vialetti del boschetto in fondo alla passeggiata. Il 17enne di origini tunisine, residente a Saronno, era in compagnia di una ragazza di 18 anni di Milano. La ragazza, incensurata non ha avuto alcun problema mentre il controllo del 17enne tunisino, che essendo privo di documenti ha declinato verbalmente le proprie generalità, ha avuto un esito ben diverso.

Il giovane era nervoso e per questo è stato perquisito e nel borsello gli agenti della polizia di Stato hanno trovato un coltello con la lama sporca di una sostanza scura. I poliziotti hanno sentito chiaramente un intenso odore di hashish che proveniva dal ragazzo e hanno deciso di controllare più approfonditamente, portandolo in Questura.

Qui il giovane è stato sottoposto a una perquisizione accurata e, negli slip che indossava, sono stati trovati 99 grammi e mezzo di hashish. Dal foto segnalamento, sono emerse generalità diverse da quelle che aveva dichiarato ai poliziotti: il 17enne era ai domiciliari con la possibilità di uscire di casa solo in determinati orari e per esigenze ben precise. Il ragazzo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà per aver dichiarato false generalità, per la mancanza dei documenti di soggiorno al seguito e infine per l’evasione dai domiciliari. È stato portato al carcere minorile Beccaria di Milano.