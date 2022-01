Como, cade dal balcone: morta donna di 72 anni in via Leoni

Una donna giapponese nata nel '49 ha perso la vita questa mattina 4 gennaio cadendo dal balcone della sua abitazione in via Leoni a Como. La signora era rimasta vedova e soffriva di alcuni problemi fisici piuttosto gravi. La donna avrebbe lasciato una lettera di saluto. La tragedia, probabilmente un atto volontario, è avvenuta intorno alle 6 di questa mattina. A nulla è servito l'intervento dei soccorsi.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.