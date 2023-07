Dai grossi incendi agli incidenti, per salavare persone o animali i vigili del fuoco sono sempre presenti e disponibili. Ecco che oggi 10 luglio sono intervenuti a Como in via Borgovico intorno alle 10 del mattino per salvare una piccola rondine rimasta incastrata con l'ala al cornicione di una finestra. La rondine è tornata felice a volare nel cielo.