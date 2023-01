Como, va al bancomat con la tessera rubata di un medico ma ATM la trattiene: l'uomo prova a farsela ridare allo sportello

Aveva provato a prelevare al bancomat della Banca Popolare di Sondrio in viale Innocenzo XI a Como. La carta inserita però era stata trattenuta dal dispositivo perché risultava rubata ed era intestata ad un italiano di 50 anni, originario di Pavia e medico dell’ospedale Valduce di Como. Nonostante questo l'uomo, la mattina dopo, il 27 gennaio si è presentato agli sportelli della banca per chiedere la restituzione della carta bancaria, ha esibito, come documento di identità, una patente di guida intestata allo stesso medico, facendo ulteriormente insospettire l’impiegato della banca, che ha quindi immediatamente chiamato la polizia.

L'impiagato, nel chiamare l'112, aveva riferito della presenza sospetta di un soggetto straniero, di chiare origini nordafricane, che chiedeva di tornare in possesso della propria carta di debito, che il sistema ATM gli aveva trattenuto il giorno precedente.

Ai poliziotti giunti immediatamente sul posto, l’impiegato ha raccontato di aver notato, già il giorno prima, lo stesso soggetto mentre tentava di effettuare un prelievo.

L’uomo, del 1991 ed originario del Marocco, è stato immediatamente fermato dagli agenti e, una volta portato in Questura, è risultato essere irregolare sul territorio dello Stato, oltre che gravato da precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e per l’innosservanza delle leggi in materia di immigrazione.

Dopo essere stato identificato, lo straniero è stato quindi denunciato in stato di libertà per il reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, oltre che per il reato di ricettazione, poichè gli è stato trovato addosso l’intero portafoglio del medico, contenente alcuni suoi documenti e che era stato denunciato come oggetto di furto alcuni giorni prima.

Il portafoglio ed i documenti sono quindi stati restituiti al legittimo proprietario, che i poliziotti hanno raggiunto direttamente all’ospedale Valduce.

Lo straniero è risultato anche inottemperante ad un Decreto di espulsione del Prefetto di Trieste e ad un ordine di allontanamento dal territorio nazionale del Questore di Trieste, entambi emessi nel luglio 2022.

Per questo motivo è stato anche denunciato ai sensi della legge sull’immigrazione.