Como, turista di 18 anni torna dall'amica in stato di choc: "Sono stata violentata"

A Como la polizia indaga su un caso di presunta violenza sessuale denunciato da una turista austriaca di 18 anni che si trovava in vacanza sul lago con un'amica. Secondo i dettagli trapelati - pochi, per il momento - la ragazza sarebbe stata violentata nella notte tra domenica e lunedì da un uomo che aveva conosciuto in un locale nella zona di piazza De Gasperi dove era arrivata insieme all'amica del cuore. Quest'ultima avrebbe salutato la compagnia prima, facendo rientro al bed & breakfast (in zona Sant'Agostino) dove le due turiste alloggiavano. A tarda notte - intorno alle 4.30 - ha visto rientrare l'amica visibilmente sconvolta, ferita e in stato di choc. Ci ha messo poco a capire che era successo qualcosa di molto grave. La 18enne, in lacrime, avrebbe rivelato la violenza subita poco prima.

La giovane portata in ospedale, stretto riserbo sulle indagini

La chiamata al 112 è scattata poco dopo. La ragazza è stata soccorsa da un'ambulanza della Croce rossa e portata all'ospedale Sant'Anna, dove è rimasta a lungo per gli accertamenti e le cure. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato che hanno raccolto la denuncia della 18enne. Stando alle indiscrezioni il racconto della giovane turista austriaca viene ritenuto assolutamente credibile dagli inquirenti. Poco o nulla si sa per ora del presunto violentatore, se non che si tratta di un giovane che la 18enne aveva conosciuto in uno dei locali della movida. Ora le attenzioni degli investigatori si concentrano proprio nella zona dei locali. Per risalire al responsabile saranno utili le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza attive nell'area, ma sulle indagini c'è riserbo assoluto. A quanto si apprende la giovane è stata dimessa dall'ospedale ieri lunedì 10 luglio.