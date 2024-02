A Como per vendere orologi da 130mila euro, truffati due coreani pagati con soldi falsi

Una truffa, quella del rip deal, molto nota ma che, a quanto pare, funziona ancora. Tutto è cominciato su internet dove tramite un annuncio su una pagina Instagram per appassionati due coreani (uomini d'affari) hanno messo in vendita gli orologi (due Rolex) per un valore totale di 130mila euro. Dopo aver trovato un accordo con il compratore i due, come riporta La Provincia, qualche giorno fa hanno preso un volo dalla Corea e si sono sistemati in un hotel a Como non lontano dal centro, proprio qui si sarebbe svolto lo scambio. Il pagamento è in contanti e come sempre accade in quest casi la valigetta con il denaro viene aperta e le banconote contate con la macchinetta contasoldi. Solo alla fine i due coreani si sono resi conto di essere stati truffati e che, come spesso accade in questo tipo di truffa, c'era una sola banconota autentica sopra ogni mazzetto. Tutte le altre banconote erano false. Ora la procura di Como ha aperto un'indagine.

Come funziona il rip deal

La traduzione letterale dall’inglese è “affare sporco” e consiste nella prospettiva di un’operazione di cambio estremamente vantaggiosa. Gli autori con abilità riescono a consegnare del denaro falso di una determinata valuta, ricevendo banconote (o oggetti di valore) autentiche in un’altra valuta, a condizioni allentanti per la vittima.

Nell’ambito delle trattative, con estrema abilità, gli autori propongono cambi di valuta a tassi estremamente vantaggiosi con il pretesto di pagare un acconto a garanzia di futuri impegni o come anticipo di un determinato finanziamento. L’incontro per la conclusione dell’affare può avvenire in fari luoghi. Ad esempio, nella sala o in stanze di grandi e rinomati alberghi. Gli autori sono molto abili sia nella dialettica che nella manualità. Infatti, durante l’incontro dove avviene lo scambio delle valigette con il denaro, rifilano le banconote false (c'è sempre una parte di autentiche) senza destare alcun sospetto. Alla fine della trattativa l’autore si dilegua rapidamente e la vittima si rende conto di essere stata truffata solo qualche tempo dopo. È da tenere presente che il denaro è palesemente falso e sovente porta scritte tipo facsimile, che però restano nascoste dalle fascette che avvolgono le varie mazzette di denaro.