Como, serata alcolica: 4 ambulanze impegnate a soccorrere chi ha bevuto troppo

Non solo nei fine settimana, oramai sembra che a Como, come in molte altre città d'Italia, quello dell'abuso di alcol sia un problema serio. Oltre a incidenti e malori gli operatori del 118 e spesso anche delle forze dell'ordine si trovano impegnati ad assistere, aiutare e portare in ospedale chi ha esagerato con l'alcol e rischia quindi il coma etilico.

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio sono state ben quattro le ambulanze impegnate a soccorrere chi ha bevuto troppo. A cominciare dalle 10 di ieri sera quando un ragazzo di soli 18 anni è stato soccorso a Mariano Comense per intossicazione etilica in via John Fitzgerald Kennedy. Dopo essere stato assistito sul posto non è stato necessario il ricovero. Gli altri tre episodi sono avvenuti a Como città. Poco dopo la mezzanotte in piazza della Tessitrice un 47enne è stato raggiunto da un'ambulanza della Croce Rossa e portato al Valduce per aver bevuto troppo. All'1.20 in piazza Vittoria nuovo intervento del 118 per un ragazzo ubriaco portato anche lui all'ospedale Valduce. Infine alle 2.35 la Croce Azzurra è arrivata in piazza Volta in aiuto di un uomo di 42 anni che è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna per intossicazione etilica.

Una piaga trasversale, che coinvolge persone di tutte le età e i ceti sociali a Como e provincia.