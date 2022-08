Como San Giovanni, taxi abusivi in stazione: multa e fermo del mezzo

Ieri 26 agosto intorno alle 20.30 sono stati effettuati dei controlli nei pressi della stazione Como San Giovanni. È stata fermata un'auto bianca che da via Venini si dirigeva verso via Regina. Oltre al conducente, nei sedili posteriori c'erano tre persone, turisti di nazionalità europea.

Dopo aver svolto gli accertamenti è emerso che il conducente, italiano residente nell'alto lago, per conto di un hotel (non di Como città) noleggiava auto con conducente in violazione alle norme vigenti.

I vigili hanno emesso una sanzione di 167 euro e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo (dai due agli otto mesi).

La scorsa domenica, sempre alla stazione di Como San Giovanni, il titolare di un noleggio auto con conducente della provincia di Milano, è stato trovato a esercitare a Como non rispettando le prescrizioni dell'autorizzazione e per cui sono in corso ulteriori approfondimenti.

I controlli proseguiranno nel prossimi giorni.