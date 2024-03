Rissa in piazzale Montesanto, coinvolte 5 persone, tre di loro portate al pronto soccorso

Ieri sera 12 marzo intorno alle 21.15 i soccorsi del 118 Areu (Agenzia regionale emergenze urgenze) sono stati chiamati a Como in piazzale Monte Santo per una rissa. Non si conoscono ancora i dettagli, ma sono servite due ambulanze della Croce Azzurra e una della Croce Rossa accorse sul posto per aiutare i feriti. Sono cinque le persone coinvolte: tre uomini di 37, 46 e 47 anni, una donna di 59 e una persona non identificata di 32 anni. Due di loro sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna in codice verde, uno all'ospedale di Cantù. Si attendono aggiornamenti.