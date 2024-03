Non vuole essere rimpatriato: spintona con violenza il poliziotto e scappa nel bosco

Nel primo pomeriggio di ieri 4 marzo, una volante della Questura di Como è stata incaricata di accompagnare un tunisino di 18 anni all’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia per fare una visita medica di idoneità per poter fare ingresso in un CPR (centro di permanenza per i rimpatri). Al termine della visita, mentre saliva in macchina, il giovane straniero ha spintonato violentemente uno dei poliziotti fuggendo in direzione del bosco.

Gli agenti lo hanno rincorso e ripreso dopo qualche decina di metri all’interno della vegetazione. Il tunisino, quindi, è stato portato in Questura dove lo hanno prima denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e poi accompagnato in un CPR dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato.