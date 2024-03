Como Rebbio, la lite finisce a coltellate in faccia: in ospedale un ragazzo di 20 anni

Prima la lite e poi le coltellate. Ieri sera 26 marzo le volanti della polizia di Stato e i soccorritori del 118 sono intervenuti nella struttura di accoglienza all’interno della parrocchia di San Martino di Rebbio, a Como. Qui all'interno di una stanza hanno subito visto un ragazzo di 20 anni egiziano con evidenti ferite da arma da taglio sul volto e su un polso.

Gli agenti hanno immediatamente raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena e del responsabile della struttura e hanno ricostruito i fatti. Poco prima c'era stata una lite tra due ragazzi, finita con l'accoltellamento del 20enne e la fuga dell'aggressore, un 23enne anche lui egiziano.

Il ragazzo ferito è stato portato in ospedale in codice giallo, i poliziotti hanno rintracciato il fuggitivo e lo hanno portato in Questura dove è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate.