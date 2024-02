Ragazza di 16 anni investita in via Oltrecolle a Como

I soccorsi sono partiti in codice rosso questa mattina 8 febbraio intorno alle 7.40 per una giovane di 16 anni investita in via Oltrecolle all'altezza del civico 15. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente, gli accertamenti sono in corso. Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Grandate e l'auto medica. Dopo le prime cure ricevute dai soccorritori la ragazza non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili urbani e i carabinieri che dovranno ricostruire le dinamiche dell'incidente al momento non chiare. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in un orario già critico.

In aggiornamento.