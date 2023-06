Como piazza San Rocco: la prende per la testa e la sbatte contro un muro

Quando gli agenti delle Volanti della polizia di Stato di Como sono arrivati in piazza San Rocco la donna, una senegalese, era già sull'ambulanza dove i soccorritori le stavano prestando i primi soccorsi. La donna ha raccontato che poco prima delle 16.30 di ieri 12 giugno era stata aggredita e sbattuta con la testa contro il muro da parte di un cittadino pakistano.

La descrizione del responsabile dell’aggressione, che alcuni passanti hanno fornito agli agenti, ha permesso di rintracciare l’uomo in un parchetto in viale Aldo Moro.

Fermato ed accompagnato in Questura, l’aggressore è stato identificato. È un 27enne pakistano irregolare in Italia. Dopo la denuncia sporta dalla vittima è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali. La donna è stata dimessa dal Sant'Anna con una prognosi di 10 giorni.