Como, operaio cade da tre metri d'altezza: è grave

Questa mattina giovedì 23 novembre un operaio che stava lavorando insieme ad alcuni colleghi a Como in via San Giacomo (Sagnino) è caduto da un piano rialzato sopra i box, dall'altezza di circa tre metri. I soccorsi sono partti in codice giallo ma il giovane di 24 anni è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna in codice rosso dall'ambulanza giunta sul posto. Intervenuta anche la polizia Locale che dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente.

In aggiornamento.