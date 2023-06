Como, la moto prende fuoco dopo lo scontro con un'auto: grave 25enne

Grande spavento questa mattina 8 giugno poco prima delle 8 a Como in via per Cernobbio. Un'auto e una moto si sono scontrate e dopo il violento impatto il mezzo a due ruote ha preso fuoco. Le fiamme sono state prontamente spente dal conducente di un autobus turistico che stava passando in quel momento per la via. In seguito sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Il giovane motociclista, un 25enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo anche se, secondo le ultime informazioni ricevute, le sue condizioni si sarebbero complicate in seguito alle ferite riportate. In aggiornamento.