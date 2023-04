Como, a processo la madre che avrebbe costretto la figlia a non pesare più di 47 chili

Se confermata, si tratterebbe di una vera e propria tortura psicologica, oltre che fisica. La madre secondo l'accusa avrebbe costretto la ragazza a mangiare solo verdure, principalmente insalata e carote. Ma la ragazzina, andando a chiedere di nascosto cibo ai parenti, ha scoperchiato questo vaso di Pandora, e la madre, ai tempi 50enne, è stata indagata per maltrattamenti e, in un secondo tempo, allontanata come misura cautelare dalla giovane, per il bene psico-fiisico della 16enne.

La ora 54enne dovrà dimostrare che tutte le accuse di maltrattamento a lei rivolte dalla Procura di Como sono prive di fondamento. La donna ha sempre negato tutto. La 16enne, invece, confermò durante l'incidente probatorio la versione della zia.

A parte la testimonianza di alcuni parenti e amici da cui la giovane andava a chiedere cibo, ci sarebbero anche alcune registrazioni agghiaccianti. Queste sarebbero state fatte di nascosto dalla 16 enne. Ogni giorno sarebbe stata costretta a salire sulla bilancia, in presenza della madre che, anche solo per 100 grammi in più la umiliava con frasi come: "Non ti fai schifo?", "Ma ti specchi?".

In aula è stata sentita la zia e il processo è stato aggiornato a luglio, quando saranno ascoltati tutti i testimoni e anche la madre che nel mentre sarebbe rientrata a casa.