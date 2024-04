Como centro, pezzi di intonaco cadono in strada dalla facciata dell'hotel: intervenuti i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi 15 aprile in via Garibaldi a Como per la rimozione di parti pericolanti della facciata dell'hotel Posta. Si trattava di alcuni pezzi di intonaco. I vigili del fuoco del comando di Como sono stati chiamati per la verifica e la rimozione delle parti pericolanti della facciata che da sulla strada. Non si segnalano feriti. Durante le verifiche tecniche per la conferma della sicurezza della facciata è stata delimitata una porzione di area per l'interdizione al passaggio ai pedoni.