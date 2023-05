Como, 75 incidenti e 50 feriti in due mesi: il report

La polizia locale di Como ha reso noto il report delle attività svolte in città dal 1° marzo al 30 aprile 2023. In totale sono stati rilevati 75 sinistri stradali e di questi 50 sono quelli con feriti. Le vie dove si sono registrati più incidenti sono: via Varesina e via Bellinzona con 7 sinistri e via Oltrecolle con 5.

Le persone coinvolte negli incidenti stradali sono state 195 e la fascia d’età maggiormente coinvolta è quella compresa tra i 35 e i 49 anni con 45 persone.

Persone coinvolte negli incidenti a Como nei mesi di marzo e aprile 2023

Dal 1° marzo al 30 aprile 2023 sono state 187 le auto coinvolte in sinistri a Como, 32 motocicli e 9 velocipedi. E ancora 11 pedoni coinvolti, 5 ciclisti e 3 monopattini elettrici. Il giorno della settimana con il maggior numero di incidenti stradali è il mercoledì con 16.

Troppe auto fuori controllo

È sempre il mancato controllo del proprio veicolo la violazione più ricorrente. Sono ben 23 gli incidenti avvenuti per questo motivo, 15 dei quali con feriti. In questi ultimi due mesi in città sono state ritirate 8 patenti di guida. Sono state infine accertate 3 violazioni per guida in stato di ebbrezza tutte con rilevanza penale.

In 2 casi è stato accertato il reato di conducente alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Infine è stato denunciato un uomo che, a seguito di sinistro stradale in via per San Fermo, è stato accertato alla guida di un veicolo rubato e senza aver mai preso la patente di guida.