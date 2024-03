Incidente in via D'Annunzio: è morta la 37enne che aveva sbattuto contro un albero

Non ce l'ha fatta la donna di 37 anni che dieci giorni fa, nella notte tra il 20 e il 21 marzo, aveva avuto un brutto incidente in via D'Annunzio a Como. L'auto, per motivi e dinamiche ancora da stabilire, era andata violentemente a sbattere contro un albero. I vigili del fuoco erano intervenuti per liberare la 37enne incastrata nell'abitacolo. Sul posto anche i soccorsi del 118 Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) in codice rosso: erano presenti un'ambulanza, l'auto medica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. La 37enne era arrivata all'ospedale Sant'Anna dopo essere stata stabilizzata alle 2.12 ed era stata ricoverata in codice rosso. Troppo gravi le ferite riportate e dopo 10 giorni è deceduta in ospedale. Si chiamava Liliana Niculina Balditi ed era residente a Cremona. Nell'incidente non era stato coinvolto nessun altro veicolo.