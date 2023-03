Tutto bloccato: incidente sulla A9 in galleria San Fermo. Caos traffico anche a Como città

Alle 8.32 di questa mattina 3 marzo 2023 un tir si è scontrato con un furgone sull'autostrada A9, nella galleria San Fermo. Oltre ai lavori in corso quindi tutto è bloccato a causa di questo incidente e il traffico è intenso non solo all'imbocco dell'autostrada: ci sono ripercussioni anche in città, sulla viabilità ordinaria in direzione del centro.

Orario di punta, lavori in corso e incidente hanno creato un vero ingorgo. Nello scontro in galleria sono rimaste coinvolte due persone, un uomo e una donna di 29 anni ma stando alle prime informazioni non avrebbero riportato ferite tali da metterli in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco di Como, il personale Ats di Novate e due ambulanze della Croce Rossa. In direzione Svizzera al momento il traffico è interrotto.

Chiusa anche via Cecilio, code di oltre un'ora. In aggiornamento.