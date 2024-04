Incendio all'ex palazzetto di Muggiò, cosa si sa fino a ora

Proseguono le indagini per stabilire come si sia generato il rogo che lo scorso sabato 13 aprile ha devastato l'ex palazzetto dello sport di Muggiò in via Sportivi Comaschi, nella struttura oramai in disuso. I residenti nel raggio di 200 metri, seguendo l'ordinanza comunale, hanno dovuto tenere chiuse le finestre fino a questa mattina. Nello spegnimento dell'incendio sono state impegnate ben 7 squadre dei vigili del fuoco. Data la sua propagazione, secondo le primissime informazioni, il rogo avrebbe origine dolosa. Le fiamme sarebbero partite e si sarebbero propagate con una certa velocità da un cumulo di materiali. Dato il degrado dell'area, in cui poteva entrare chiunque, potrebbe trattarsi di una bravata. Non sono state trovate invece tracce di accampamenti, magari di persone senza dimora, quindi si tende a escludere che possa essere stato un incidente. Ora, almeno in parte, la struttura (che comunque sarebbe stata abbattuta) è a rischio di crollo.