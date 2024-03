Giovane accoltellato fuori dalla discoteca: cosa si vede nel video dell'aggressione

Non è più in pericolo di vita il 19enne di Sagnino accoltellato alle 2.30 nella notte tra sabato e domenica all'uscita dalla discoteca in via Sant’Abbondio a Como e oggi potrebbero anche decidere di farlo uscire dalla terapia intensiva. Nel mentre si delineano i contorni della vicenda anche grazie a un video girato con un telefonino da una persona presente. Secondo le immagini non sarebbe stato il 18enne ad aver tirato la coltellata al fianco della vittima ma il suo amico, un17enne che verrà sentito nella giornata di oggi al Beccaria di Milano e che è al momento in stato di fermo. Secondo quanto appreso la lite sarebbe scoppiata tra 4 giovani, 2 contro due, e terminata con il minorenne che avrebbe colpito il giovane di Sagnino la con un pugnale a serramanico: la vittima è stata raggiunta da un fendente che è penetrato tra polmone e milza. Scene cruente, dove si vede il ragazzo accasciarsi con ancora la lama in corpo.

Al momento, in attesa degli interrogatori e di stabilire le reali responsabilità, su entrambi, il 18enne e il minorenne, pende una pesante accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi. L’indagine, affidata agli agenti della squadra mobile, è coordinata dal sostituto procuratore Simone Pizzotti.