Como, morde i poliziotti per sfuggire ai controlli

Per tentare di sfuggire al controllo della polizia ha aggredito gli agenti con calci e pugni arrivando addirittura a morderli. E' successo intorno alle ore 13.30 del 23 giugno 2023 nei pressi del parcheggio dell'Ippocastano, in via Aldo Moro a Como. Gli agenti hanno fermato per un controllo di routine un 33enne nigeriano. Poiché l'uomo non aveva con sé i documenti d'identità gli agenti hanno provveduto a una perquisizione trovando nello zaino dell'uomo un coltello con lama di 11 centimetri. Nel momento in cui ha realizzato che sarebbe stato accompagnato in questura per essere identificato e denunciato, il 33enne ha iniziato a scalciare, sferrare pugni e addirittura a mordere i due agenti della volante che, con non poca fatica, lo hanno fatto salire all’interno dell’autovettura di servizio, riportando pero lesioni rispettivamente con prognosi di 8 e 6 giorni. Una volta in ufficio il nigeriano è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, oltre che avere precedenti di polizia per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Anche in questura l’uomo ha continuato con i suoi comportamenti offensivi e lesivi nei confronti dei poliziotti ed inoltre, una volta all’interno della stanza fermati, si è abbandonato a comportamenti di autolesionismo. E’ stata pertanto fatta intervenire un’ambulanza della Croce Rossa che lo ha trasportato al pronto soccorso del Sant'Anna dove, in stato di arresto, è stato piantonato dai poliziotti fino a stamane, quando è stato riportato in questura per il processo con rito direttissimo.