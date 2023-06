Lunedì notte alcolico a Como e provincia: due persone in ospedale

Non solo il sabato sera, nei festivi o nel weekend. Quello dell'alcol sembra essere diventato a Como come in molte altre città, un problema che non conosce limiti e che non è più solamente associabile a festeggiamenti ma è diventato una vera e propria piaga sociale. Da ieri sera alcune ambulanze del 118 sono state impegnate a soccorrere chi aveva bevuto troppo e in due casi è stato necessario il ricovero in ospedale. Il primo intervento ieri sera alle 21.40 a Inverigo in via della Vittoria, in aiuto di un ragazzo di 25 anni. L'ambulanza è arrivata sul posto e dopo le prime cure non è stato necessario il ricovero. Poco dopo la mezzanotte a Cantù la Croce Rossa si è recata in via Mentana e un uomo è stato portato all'ospedale della città per intossicazione etilica. All'1.57 a Mozzate è stato soccorso un 38enne in via Pertini, sempre per lo stesso motivo. Infine alle 4.27 in piazza Cavour a Como è stato necessario l'invio di un'ambulanza per trasportare al Valduce una persona di 44 anni. Anche in questo caso si trattava di abuso di alcol.