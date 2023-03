Como, ragazza ubriaca fermata alla guida: il suo amico aggredisce gli agenti e viene arrestato

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo a Como un'auto guidata da una ragazza svizzera è stata fermata per un normale controllo in zona Lungolago.

La giovane è stata sottoposta all'etilometro e l'esito è stato positivo, riportando valori due volte superiori al quanto consentito dalla Legge. A questo punto uno dei giovani che viaggiava con lei, anche lui cittadino svizzero, ha cominciato a inveire contro gli agenti della Questura di Como e a minacciarli anche fisicamente con calci e pugni. La comitiva, in macchina erano in quattro, era probabilmente di ritorno da una festa dove l'alcol non era mancato. Alla ragazza svizzera è stata ritirata la patente ed è stata denunciata a piede libero per guida in stato di ebrezza. Il suo amico è stato invece arrestato e ha passato la notte nella cella di sicurezza. Oggi ci sarà il processo per direttissima: l'accusa e di resistenza a pubblico ufficiale.