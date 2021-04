Como, chiusa Esselunga in via Ambrosoli

È stata chiusa oggi alle ore 13 circa l'Esselunga di via Ambrosoli a Como. Motivo? Pare che all'interno ci fosse troppa gente e che la Questura sarebbe quindi intervenuta per farlo chiudere per evitare assembramenti. La chiusura dovrebbe durare un giorno. Ma il condizionale è d'obbligo, la motivazione ufficiale ancora non c'è.

La notizia ha già infiammato i social e i clienti si domandano il reale motivo della chiusura perchè sul cartello affisso fuori dal supermercato non è specificato. Attendiamo la versione ufficiale della Questura.