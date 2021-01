Como centro, furto alla Sisley: ladro forza la porta e ruba l'incasso

L'allarme è scattato stamattina, 3 gennaio 2021, intorno alle 7, in via Adamo del Pero, in centro a Como. Un ladro ha manomesso la porta del negozio della Sisley, il noto marchio di abbigliamento, e, dopo essersi introdotto all'interno, ha rubato l'incasso contenuto nel cassetto di una cassa. Nel manomettere con violenza la porta d'ingresso, ha anche rischiato di mandare in frantumi alcune vetrine che, fortunatamente, sono rimaste solo crepate.