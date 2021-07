Como, cade dal container mentre lo carica: gravissimo autista di 49 anni

Un grave incidente sul lavoro è accaduto oggi, 12 luglio a Como in via Regina Teodolinda. L'autista, un uomo di 49 anni, stava caricando il container del suo mezzo e per cause ancora da stabilire è caduto. Sono giunti subito sul posto i vigili del fuoco, la croce rossa e gli agenti della polizia di Stato. L'incidente è segnalato come codice rosso e le condizioni del 49enne sembrerebbero molto gravi ma si attendono aggiornamenti dagli organi competenti. I soccorsi sono ancora in corso. L'uomo è stato portato al Sant'Anna in codice rosso.