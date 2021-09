Un'auto si è ribaltata questa mattina a Como in viale Rosselli intorno alle 9.30. Sul posto sono interventui i mezzi di soccorso del 118 che hanno allertato i carabinieri e i vigili del fuoco. Si segnalano due feriti trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso ma non sono in pericolo di vita. Si tratta di due donne di 31 e 24 anni,