"Tutti giù dall'autobus": le scuse di Asf

Di oggi 28 settembre l'episodio dell'autista di Asf che alla guida del bus partito da Sagnino poco dopo le 8.30, si è messo a urlare contro i passeggeri (quasi tutti pensionati) e ad un certo punto a Monte Olimpino li avrebbe fatti scendere. Tutti. In serata è arrivata la versione (in fase di accertamento) di Asf Autolinee. Scrivono:

"In merito all’episodio occorso stamane su una corsa della linea urbana 7 Sagnino – Lora, informiamo che abbiamo già avviato la procedura prevista per valutare le responsabilità per quanto accaduto. Nell’eventualità che vi siano gravi colpe in capo al conducente, verranno attivate opportune azioni che potrebbero portare anche alla destituzione dello stesso.

Sinceramente dispiaciuti per l’accaduto, ci scusiamo con i clienti".

A La Provincia, che ha documentato l'episodio con il video di una passeggera, l'autista ha detto di essersi fermato per problemi tecnici e che aveva già preannunciato la cosa ai passeggeri, avvisandoli che, a causa del guasto, avrebbe potuto portarli solo fino alla fermata dell’Aci.