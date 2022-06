Pistole non registrate: licenza sospesa per 7 giorni a un'armeria di Como

Gli agenti della polizia della Questura di Como hanno eseguito due decreti di sospensione per alcune attività svolte all'armeria Lario.

Sospesa per 7 giorni la licenza per la detenzione e la vendita al minuto di materiale esplodente e delle licenze per la vendita al minuto di armi comuni da sparo e per la riparazione delle armi.

I due distinti provvedimenti scaturiscono da un controllo effettuato nel febbraio 2022 dalla guardia di finanza di Como che si è concluso con la denuncia all’autorità giudiziaria del titolare dell’armeria per violazioni penali, per aver omesso di trascrivere sui registri obbligatori per legge numerose armi ritrovate nel negozio e per aver detenuto ai fini della vendita, senza la licenza prevista, tessere di riconoscimento e contrassegni non vendibili.