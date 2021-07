Antonio Rossi ricoverato al Sant'Anna per infarto

Antonio Rossi, ex campione olimpico della canoa e sottosegretario con delega allo sport in Regione Lombardia, è stato colpito da un malore e ricoverato in ospedale. Rossi, 52 anni, ha accusato un malore cardiaco domenica durante una mezza maratona in Veneto ed è stato immediatamente trasferito presso l'ospedale di Conegliano (Treviso), per poi essere spostato su sua richiesta all'ospedale spostato su sua richiesta presso l'ospedale Sant'Anna di Como dove lavora il suo cardiologo di fiducia.. Ora è fuori pericolo e dopo i dovuti accertamenti potrà essere dimesso dall'ospedale di Como. Ieri nel tardo pomeriggio è arrivata anche una nota del governatore Fontana.

Le parole di Fontana per Antonio Rossi

"Forza Antonio! In questi giorni sono stato in contatto con lui e rassicura sentirlo già forte al telefono. L'intervento è andato bene e sta meglio". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il governatore aggiunge che "per il caro amico e importante collaboratore Antonio Rossi, campione olimpico e sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia, con delega alle Olimpiadi, è stato un grande spavento. Domenica, infatti, mentre correva una mezza maratona, ha avuto un malore che ha richiesto un'operazione urgente".

"Da tutti noi - prosegue Attilio Fontana - grandi auguri di pronto recupero: abbiamo da organizzare delle Olimpiadi qui!".

"E grazie ovviamente - conclude - al dottor Mario Galli e ai medici che lo hanno curato prima in Veneto e poi all'Ospedale Sant'Anna di Como".