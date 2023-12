Como, tre ambulanze in poche ore per soccorrere persone ubriache

Un lunedì sera insolitamente impegnativo per i soccorritori del 118 a Como che sono dovuti intervenire per aiutare, a distanza di poco tempo l'una dall'altra, tre persone ubriache. Il primo intervento è stato effettuato poco dopo le ore 20 in viale Lecco dove un ragazzo di 24 anni si è sentito male a causa dell'abuso di alcol. Un'ambulanza della Croce Rossa di Lipomo lo ha soccorso e portato all'ospedale Valduce. Le sue condizioni sono buone, il ragazzo è stato semplicemente trattenuto per accertamenti.

Circa un'ora e mezza più tardi, intorno alle 21.30, un'ambulanza della Croce Azzurra di Como è intervenuta in via Santo Garovaglio per aiutare un'altra persona che si è sentita male sempre a causa dell'eccessiva assunzione di bevande alcoliche. Anche lei è stata portata al pronto soccorso del Valduce in codice verde.

Infine, intorno alle 23 in piazza Giovanni Paolo II, un terzo giovane uomo ubriaco è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Per lui si è reso necessario il trasporto in all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.