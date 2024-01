Como, le ambulanze impegnate fino all'alba per chi ha bevuto troppo

Venerdì e sabato sera sono sempre serate e nottate impegnative per il 118. Anche questo sabato sera a Como e provincia è stato all'insegna dell'alcol e su 7 interventi (a partire dalle 23 di ieri 13 gennaio) oltre la metà sono stati fatti per soccorrere chi ha bevuto troppo.

Sono 4 le uscite di ambulanze e soccorritori per intossicazione etilica, una in codice rosso. Si parte alle 23.20 circa a Como in via Giuseppe Sirtori all'altezza del civico 6. La Croce Rossa è andata sul posto in codice giallo per una persona in difficoltà per aver bevuto troppo.

All'1.30 a Rovellasca la Croce Azzurra in via Battisti ha soccorso un giovane di 19 anni, sempre per intossicazione etilica, che è stato portato all'ospedale di Saronno. A Mozzate alle 2.30 sirene in codice rosso per soccorrere un uomo di 35 anni in piazza Einaudi. Oltre all'ambulanza presente anche l'auto medica. L'uomo dopo le prime cure dei soccorritori sul posto è stato portato all'ospedale di Saronno e fortunatamente non era più in pericolo di vita.

Infine alle 7 di questa mattina a Mariano Comense un nuovo intervento per abuso di alcol. Un uomo di 31 anni è stato raggiunto dall'ambulanza in codice giallo ma grazie all'intervento dei soccorritori non è stato necessario portarlo all'ospedale.

Altre uscite del 118

Le altre 3 uscite notturne del 118 in provincia di Como hanno riguardato due incidenti non gravi (uno a Menaggio e uno a Carugo) e un codice giallo non specificato in Valbrona.