Como, il Politeama senza impalcature diventa un "hotel" del degrado

"Il glorioso ex cinema Politeama monumento storico è diventato un B&B per "turisti" non proprio di lusso che bivaccano al suo interno, appendono vecchie coperte alle finestre e lanciano qualsiasi tipo di oggetto dalle stesse tra cui sedie e vaschette vuote di cibo. Grazie alla rimozione delle impalcature è diventato più facile accedervi e tutto questo è ancora più visibile dai cittadini. Possibile che nessuna autorità nonostante le varie segnalazioni effettuate alla polizia locale non faccia nulla?". Questa è solo una delle segnalazioni che ci sono pervenute da alcuni cittadini di Como in merito alla situazione del Politeama. Già in passato, quando c'erano ancora le impalcature, molte persone avevano l'abitudine di entrarci di notte: chi per un giretto, chi per consumare droga o per dormirci. La storia si ripete e il Politeama resta al momento teatro sì, ma di incursioni, bivacchi e adesso il tutto è ancora più evidente e la frequenza e il numero degli occupanti sembrerebbe aumentare di giorno in giorno: "personaggi strani" ci abitano anche dentro, ci scrivono. Sicuramente il via vai dal palazzo in disuso è aumentato perché senza le impalcature e più semplice accedervi. Su viale Cavallotti il portone è aperto e non è difficile scorgere vestiti e coperte e il degrado che sta opprimendo il palazzo in centro città.