Ieri sera 10 maggio intorno alle 23.40 un'auto si è ribaltata in via Ripamonti a Colverde (Parè). Nonostante il grande spavento l'uomo alla guida dell'auto non ha riportato ferite. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio e i soccorsi Areu del 118. Saranno i carabinieri a dover definire le dinamiche dell'incidente in cui non risultano coinvolti altri veicoli.