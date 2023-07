Colpiti da un fulmine: gravi due 16enni che si riparavano sotto un albero

Oggi 13 luglio intorno alle 13.50 nell'Alto Lago a Colico, in provincia di Lecco, come riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) un fulmine si è abbattuto su un albero coinvolgendo 4 persone che si trovavano sotto la pianta.

Due i feriti in codice rosso che si trovavano sul lungolago in via Montecchio Nord: si tratta di due ragazzi di 16 anni. Il primo ha riportato ustioni di secondo grado al torace ed è stato portato all'ospedale di Gravedona. Il secondo ha un trauma cranico perché colpito dall'albero caduto ed è stato trasportato in codice rosso al Manzoni di Lecco. Intervenute due auto mediche, due ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

Il fulmine si sarebbe scaricato prima nel lago

Secondo quanto riportato dai colleghi di LeccoToday erano un gruppo di ragazzini che partecipano al centro estivo dell’oratorio di Edolo (Brescia). La comitiva - circa una ventina di giovanissimi - avrebbe cercato di ripararsi da un improvviso temporale sotto gli alberi del lungolago, quando un fulmine sarebbe caduto proprio a pochi passi da loro. Il fulmine si sarebbe scaricato prima sullo specchio d'acqua - perdendo fortunatamente potenza -, dopodichè avrebbe proseguito la propria corsa verso la riva, attratto proprio dalla presenza dei platani sotto i quali erano presenti i componenti della delegazione bresciana.