Perché questa mattina c'era coda in A9 in direzione della Svizzera

Mattinata di traffico sull'autostrada A9 tra Como e la Svizzera, in direzione soprattutto del confine. Le auto sono rimaste incolonnate a lungo e lo scorrimento del traffico è stato lento. La causa? Sul sito di Autostrade per l'Italia alle 6.38 è apparso il seguente avviso: "Dal km 33, direzione Svizzera coda tra Como Grandate e Como Monte Olimpino per lavori". Per la precisione il traffico è stato causato dal restringimento della carreggiata che ha costretto il flusso veicolare in direzione nord a incanalarsi su una sola corsia.