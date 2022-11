Cirimido, accoltellato un ragazzo di 24 anni in via Vittorio Veneto

Ieri sera 15 novembre un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato in via Vittorio Veneto a Cirimido, all'esterno di una pizzeria. Erano circa le 21.30 e sul posto sono prontamente arrivati i soccorsi del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa e un'auto medica. Inizialmente era stato segnalato come codice rosso ma il giovane, che è stato immediatamente soccorso e visitato sul posto dai sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora poche le informazioni in merito al violento episodio. Si sa solo che è stato ferito con una coltellata e che non ha mai perso i sensi. I carabinieri di Cantù stanno indagando sull'episodio. Il 24enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. In aggiornamento.