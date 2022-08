Troppe risse e aggressioni: discoteca di Bellagio chiusa per dieci giorni

Troppe liti violente, per questo motivo il questore di Como ha firmato il provvedimento di chiusura per 10 giorni di una nota discoteca di Bellagio. Come si legge nel comunicato stampa della Questura "è stato accertato che in più occasioni si sono verificate violente liti tra gli avventori e, talvolta, tra avventori e personale della sicurezza, liti nel corso delle quali le parti offese hanno subito lesioni, tanto da dover ricorrere alle cure dei sanitari".

La polizia rende noto inoltre che addirittura "in un’occasione, un avventore che si trovava nei pressi dell’ingresso della discoteca, durante un alterco con altra persona, ha subito la parziale amputazione del lobo dell’orecchio sinistro per un morso".

Durante un servizio di controllo effettuato dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, carabinieri e dalla guardia di finanza, è anche emerso che due persone, prive dei titoli richiesti e dell’iscrizione all’Albo Prefettizio, svolgevano attività di addetti alla sicurezza in modo assolutamente abusivo. Un fatto preoccupante visto che nella discoteca si sono ripetuti episodi violenti che hanno visto coinvolti proprio gli addetti alla sicurezza.

Per di più, alla fine del mese di luglio una giovane minorenne, a causa delle grandi quantità di bevande alcoliche assunte all’interno della discoteca, è stata talmente male da dover essere trasportata in ospedale (le è diagnosticata “un’intossicazione da alcol acuta”).